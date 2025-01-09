Появились жуткие кадры последствий пожара в районе Пасифик-Палисейдс в Калифорнии

Пожар в Пасифик-Палисейдс в Калифорнии уничтожил целые районы. Фотографию с последствиями трагедии опубликовал телеграм-канал Baza.

Местные жители назвали снимок «Пожар в Палисейдс» — The Palisades Fire. В истории США он может стать самым «дорогостоящим». Огонь нанес ущерб в размере $57 млрд. Как отмечают эксперты, он будет еще расти.

Одна из причин катастрофы в Лос-Анджелесе — мощный ветер, который разносит огонь по улицам. Пожар уже унес жизни минимум пяти человек. Президент США Джо Байден ввел режим бедствия. Власти объявили экстренную эвакуацию. Также из-за катастрофы была перенесена церемония вручения Оскара.

Пожар также добрался до домов голливудских звезд и угрожает Аллее Славы и знаменитым достопримечательностям США. В частности, огонь распространяется в непосредственной близости от знаменитого концертного зала Hollywood Bowl.