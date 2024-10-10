Появилось фото мощного урагана «Милтон» из космоса

На кадрах запечатлена «воздушная воронка», нависшая над побережьем штата Флорида.

Ураган «Милтон» — это тропический циклон, который сформировался в Атлантическом океане. Он обычно возникает в сезон ураганов, который длится с конца лета до начала осени в этом регионе. Ураган может вызывать сильные дожди, сильный ветер и опасные условия, такие как наводнения и разрушения.

В 2023 году ураган «Милтон» был зафиксирован в августе и, по данным Национального ураганного центра США, достиг категории 1 по шкале Саффира-Симпсона. Хотя он не вызвал значительных разрушений, его влияние ощущалось в некоторых прибрежных районах.

Обрушившийся на США ураган в 2024 году унес жизни как минимум двух человек. Минимум пять человек пострадали.

По данным СМИ, во Флориде зафиксировали 19 торнадо, из-за чего более двух миллионов человек остались без электричества. Хоть ураган и утих, режим ЧС сохраняется из-за наводнения.

Национальная метеорологическая служба получила сообщения о многочисленных обрушениях кранов из-за сильного ветра в городе Сент-Питерсберг — там же, во Флориде. Люди и животные до сих пор находятся в убежищах.

Ранее сообщалось, что не менее 125 домов разрушены во Флориде ураганом «Милтон».