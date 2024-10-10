Появилось фото мощного урагана «Милтон» из космоса
В Сети распространяются фотографии урагана «Милтона» из космоса
Фото: [pxhere.com]
Агентство ТАСС опубликовало фотографию мощного урагана «Милтон», обрушившегося на США. Ее сделал специальный корреспондент издания, космонавт Роскосмоса Иван Вагнер.
На кадрах запечатлена «воздушная воронка», нависшая над побережьем штата Флорида.
Ураган «Милтон» — это тропический циклон, который сформировался в Атлантическом океане. Он обычно возникает в сезон ураганов, который длится с конца лета до начала осени в этом регионе. Ураган может вызывать сильные дожди, сильный ветер и опасные условия, такие как наводнения и разрушения.
В 2023 году ураган «Милтон» был зафиксирован в августе и, по данным Национального ураганного центра США, достиг категории 1 по шкале Саффира-Симпсона. Хотя он не вызвал значительных разрушений, его влияние ощущалось в некоторых прибрежных районах.
Обрушившийся на США ураган в 2024 году унес жизни как минимум двух человек. Минимум пять человек пострадали.
По данным СМИ, во Флориде зафиксировали 19 торнадо, из-за чего более двух миллионов человек остались без электричества. Хоть ураган и утих, режим ЧС сохраняется из-за наводнения.
Национальная метеорологическая служба получила сообщения о многочисленных обрушениях кранов из-за сильного ветра в городе Сент-Питерсберг — там же, во Флориде. Люди и животные до сих пор находятся в убежищах.
Ранее сообщалось, что не менее 125 домов разрушены во Флориде ураганом «Милтон».