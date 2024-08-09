Появилось первое видео с Поддубным после удара дрона в его машину

Телеграм-каналы опубликовали видео после удара украинского дрона в машину военкора ВГТРК Евгения Поддубного.

На кадрах видно, как на трассе к автомобилю выходит человек с окровавленным лицом. Водитель удивляется, что тот жив.

Вчера, 8 июня, Поддубного доставили в НИИ скорой помощи имении Склифосовского в Москве. Его состояние оценивается как стабильно тяжелое. Пострадавший журналист находится в сознании.

Директор Склифа Сергей Петриков уточнил, что у Поддубного преобладают ожоговые травмы.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что террористический киевский режим ведет целенаправленную охоту на российских журналистов.