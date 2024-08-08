Боевики террористического режима Зеленского ведут настоящую охоту на российских представителей СМИ и военкоров, чьи репортажи являются документальным свидетельством зверств украинских вооруженных формирований против мирных граждан, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в комментарии по факту покушения на журналиста ВГТРК Евгения Поддубного.

Она подчеркнула, что украинский режим открыто бравирует тем, что охотится на безоружных представителей СМИ.

Дипломат напомнила, что в соответствии Женевскими конвенциями журналисты приравниваются к гражданскому населению. Таким образом, режим Зеленского серьезно нарушает международное гуманитарное право.

Захарова потребовала от профильных международных организаций безоговорочного осуждения террористического режима Киева.

Военкор ВГТРК Евгений Поддубный получил серьезные ранения в результате атаки беспилотника ВСУ в Курской области. Врачи оценивают его состояние как тяжелое, но стабильное.