Три квартиры охватило огнем в ульяновской многоэтажке после взрыва: погиб ребенок

В Ульяновске на улице Корункова после взрыва вспыхнул многоэтажный жилой дом. Как минимум три квартиры в черном дыму и огне, сообщает Shot.

По предварительной информации, дом на ул. Коркунова 2/19 не был газифицирован. Однако незадолго до пожара на третьем этаже что-то мощно взорвалось. Из окон квартир валит черный дым, его видно из отдаленных районов Ульяновска.

Известно как минимум трех пострадавших, однако уточнений по их состоянию нет. Телеграм-канал 112 пишет, что погиб один ребенок.

«Силами личного состава пожарной охраны проводится эвакуация жильцов многоэтажного дома», — сообщает МЧС по Ульяновской области.

На месте находятся экстренные службы. Пожарные расчеты работают над ликвидацией огня.

Ранее сообщалось, что автомобиль сгорел во дворе жилого дома в подмосковной Балашихе.