Появилось видео нападения неадеквата с ножом на посетителей питерского супермаркета

В Сети появилось видео с моментом нападения мужчины, вооруженного кухонным ножом, на посетителей супермаркета в Санкт-Петербурге. Кадры опубликовал Mash.

На видео видно, как мужчина в агрессивном состоянии бросает в людей бутылки и продукты с полок магазина. Также неадекват подбежал к женщине, которая случайно оказалась в его поле зрения. На кадрах охранник пытается остановить нападавшего.

МВД позднее показало кадры с задержанным в Санкт-Петербурге. На них видно, как мужчина с перебинтованной головой что-то говорит сотрудникам правоохранительных органов.

По информации комитета здравоохранения Петербурга, в результате нападения пострадали пять человек, четыре из которых находятся в тяжелом состоянии, передает РИА Новости.

Инцидент произошел днем 25 октября. Неизвестный ворвался в супермаркет «Окей», расположенный в Московском районе Санкт-Петербурге, и напал на людей с ножом.

Как ранее сообщил SHOT, напавший мужчина состоял в чатах, где оказывалась помощь украинцам. Отмечалось, что подозреваемый находился в состоянии опьянения.