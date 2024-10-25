SHOT: напавший с ножом на покупателей в Питере состоял в чатах помощи украинцам

Напавший на покупателей магазина «Окей» в Санкт-Петербурге мужчина был участником чатов, посвященных помощи украинцам. Об этом сообщил SHOT.

Подозреваемым оказался 44-летний местный житель Юрий Артемьев. Он преподавал в спортивной детско-юношеской школе по фехтованию «Спартак». Сам профессионально занимался фехтованием.

По информации источника, дом Юрия находится всего в семи минутах ходьбы от супермаркета. В пятницу, 25 октября, мужчина ворвался в магазин и напал на посетителей. Как минимум четыре человека ранены, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

Другие покупатели, которые регулярно посещают магазин, рассказали, что Юрия часто видят в супермаркете. Там он постоянно покупает крепкий алкоголь. Также мужчину можно часто увидеть в неадекватном состоянии.

Местные жители рассказали, что Юрий искал собутыльников прямо возле магазина. Сейчас его везут на медосвидетельствование, откуда доставят в отдел полиции.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство двух и более лиц. Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что подозреваемым в убийстве женщины-таксиста в Челябинской области мог оказаться глухонемой подросток.