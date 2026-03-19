Появилось видео последствий взрыва в банке на северо-востоке Москвы

В распоряжении СМИ появилось видео последствий взрыва, прогремевшего в отделении Россельхозбанка на улице Менжинского в Москве. На кадрах, снятых очевидцами после инцидента, запечатлены масштабы разрушений внутри и снаружи здания. Видео опубликовал телеграм-канал Baza.

На видео видны разбросанные по полу металлические конструкции, обломки и мелкие осколки, которыми усыпано помещение. Зафиксированы повреждения входной двери и выбитые стекла — взрывная волна частично разрушила остекление. Интерьер банка незначительно пострадал.

Как сообщалось ранее, инцидент произошел днем 19 марта в отделении на северо-востоке столицы. По словам очевидцев, перед хлопком из здания выбежал неизвестный мужчина. В районе дома 36 по улице Менжинского работают экстренные службы, движение ограничено. Сведения о пострадавших уточняются. Правоохранители изучают записи камер, чтобы установить личность возможного злоумышленника.

