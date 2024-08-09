Появилось видео разбившегося в Бразилии самолета с пассажирами

В бразильском муниципалитете Виньедо потерпел крушение пассажирский турбовинтовой самолет ATR-72, сообщил «РБК» и написал в телеграм-канале ТАСС со ссылкой на портал G1. В соцсетях появилось видео обломков горящего воздушного судна.

Самолет совершал внутренний рейс из Каскавеллы в Гуарульюс. На борту находились 58 человек и четыре члена экипажа.

На месте катастрофы работают пожарные и спасатели.

В мэрии города Валиньюс сообщили, что никто из находившихся на борту самолета не выжил.

О причинах трагедии не сообщается.

Ранее в Приморье разбился легкомоторный самолет Bristell RGRA-5500G с двумя путешественниками на борту.