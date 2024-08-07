Появилось видео с места крушения пропавшего в Приморье легкомоторного самолета

Телеграм-канал SHOT опубликовал первое видео с места крушения легкомоторного Bristell RGRA-5500G в Приморье, где разбились путешественники Сергей Федоров и Алена Калагурова.

Путешественники летали по России на личном самолете. Из Иркутской области они добрались до Камчатки, оттуда — на Сахалин, а затем летели в Приморский край. Этот рейс стал для них последним.

Предположительно, причиной крушения стал густой туман. Из-за него самолет не смог преодолеть гору Лысая высотой 1800 метров.

Дальневосточная транспортная прокуратура организовала проверку. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил эксплуатации воздушного судна.