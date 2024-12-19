Появилось видео задержания ФСБ исполнителя теракта, при котором погиб генерал Кириллов

Федеральная служба безопасности показала видео процесса задержания гражданина Узбекистана, которого подозревают в причастности к взрыву на Рязанском проспекте. При данном взрыве погиб генерал Кириллов вместе со своим помощником. Это видео оказалось в распоряжении РИА Новости.

В кадрах видно, как оперативники ФСБ поднимаются по лестнице и заходят в помещение, где уже находятся несколько человек. Затем показывается подозреваемый, он на улице сидит на коленях, а его руки заведены за спину и скованы наручниками.

Ранее сообщалось, что задержанного по подозрению в проведении теракта вывезли на место преступления для участия в следственных действиях. Сам подозреваемый уже признался в том, что совершил закладку СВУ. Ему за это пообещали крупную сумму в валюте, а также вид на жительство в одной из европейских стран.