Появилось видео задержания готовивших крупный теракт в Дагестане 12 боевиков

В Дагестане были задержаны участники террористической группы, которые планировали совершить серьёзный теракт. Об этом сообщили в республиканском управлении ФСБ. Появилось видео задержания экстремистов, его публикует ТАСС. В ходе обысков в квартирах подозреваемых были найдены оружие, взрывчатые вещества и литература, пропагандирующая ваххабизм.

В субботу, 7 декабря, сотрудники Управления Федеральной службы безопасности по Республике Дагестан и Министерства внутренних дел по региону провели операцию по задержанию 12 человек. Эти люди планировали совершить серьёзное террористическое нападение.

Задержанные являются членами законспирированной ячейки террористической организации, запрещённой в России. В ходе допросов они уже дают признательные показания.

«На кадрах видно, как сотрудники Федеральной службы безопасности врываются в помещение и задерживают мужчин. Они дают пояснения о том, что хранили провода, элементы питания и ацетон для детонатора, которые собирались использовать для изготовления взрывного устройства», — информирует ТАСС.

Ранее Федеральная служба безопасности сообщила о том, что в Дагестане готовился масштабный террористический акт, который, к счастью, удалось предотвратить.