Появилось видео задержания россиянина, готовившего теракт по заданию Киева

Появились кадры с задержанием 22-летнего гражданина в Краснодарском крае, подозреваемого в подготовке террористического акта по поручению Службы безопасности Украины (СБУ). Видео с операцией по задержанию молодого человека ТАСС предоставил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

По данным российских спецслужб, в январе 2024 года сотрудник украинской службы вышел на связь с задержанным через мессенджер WhatsApp*, после чего россиянин попал под вербовку. Украинский куратор также начал подготавливать обвиняемого к совершению теракта.

Известно, что молодой человек получал от украинских кураторов денежное вознаграждение за выполнение различных заданий, среди которых были поиск и выделение мест для хранения взрывчатки. В марте 2025 года гражданину РФ уже были переданы фотографии и координаты предполагаемых схронов с взрывными веществами.

Отмечается, что задержанный признал свою вину и пошел на сотрудничество со следствием. В отношении него возбуждено уголовное дело по статьям о приготовлении к теракту и незаконном обороте взрывчатых веществ (ст. 205.1 УК РФ и ст. 222.1 УК РФ).

Следственные органы продолжают работу для выявления возможной причастности других лиц и пресечения дальнейших попыток совершения террористических актов на территории РФ.

Ранее стало известно, что ФСБ предотвратила контрабанду комплектующих для вертолетов Ми-8 и Ми-17.

*принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской организацией.