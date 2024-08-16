Появилось видео замыкания, оставившего без света Приморский край
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Телеграм-канал SHOT опубликовал видео замыкания на Приморской ГРЭС в Лучегорске, из-за которого в регионе начался массовый блэкаут.
В результате инцидента без электричества остались более 1,82 млн жителей Приморья. Отключение затронуло Владивосток и окрестные населенные пункты.
Губернатор края Олег Кожемяко пообещал до конца суток вернуть свет всем жителям Приморья. В настоящее время электричество постепенно возвращается в дома дальневосточников.
Ранее сообщалось, что авария произошла во время плановой тренировки энергетиков по устранению внештатных ситуаций.