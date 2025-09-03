Украине может наступить конце буквально через две недели из-за массированных российских ударов по энергетической инфраструктуре. Такое предположение сделал политолог Илья Головнев на страницах издания «Царьград».

По утверждению эксперта, российская армия меняет свою тактику. Она планирует нанести массированные удары по ряду энергетических объектов на Украине: подстанциям, газовым хабам, топливным складам и распределительным узлам. Рассчитывается оставить в строю всего лишь пятую часть от генерации электроэнергии в этой стране.

«Не исключено, что до конца Украины осталось две недели. По данным источников, операция намечена на вторую половину сентября», — указал он.

Такой сценарий грозит украинской стороне не просто глобальным спадом в экономике. В кризис будут ввергнуты оборонная промышленность, а также вся сфера повседневной жизни. Все это усугубляется скорым началом отопительного сезона. Головнев подчеркнул, что атомные электростанции не будут затронуты российскими ударами.

Ранее канцлер ФРГ Мерц опроверг слова руководителя Еврокомиссии фон дер Ляйен о разработанном плане размещения европейских войск на Украине. По его словам, военная поддержка Киева не является зоной ответственности Евросоюза.