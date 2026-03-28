«Поймал за секунду до того, как унесло»: героический поступок в Махачкале

В Махачкале местный житель предотвратил трагедию, спасая ребенка, которого едва не унесло мощным водным потоком. Кадры происшествия распространяются в социальных сетях. Дорога из-за сильных ливней практически превратилась в бурлящую реку с сильнейшим течением. Подросток не смог удержаться на ногах, и в этот момент мужчина бросился ему на помощь, буквально поймав мальчика за куртку. Об этом пишет РЕН ТВ.

Еще одна жительница города также не справилась с потоком воды — сильное течение сбило ее с ног. Женщине удалось спастись, упершись в бордюр.

В Дагестане все оперативные службы переведены в режим повышенной готовности. В Махачкале введен режим чрезвычайной ситуации. Глава республики Сергей Меликов сообщил, что в Буйнакске возникла угроза схода оползней, в связи с чем проводится эвакуация людей в безопасные места. В ряде районов фиксируется сход лавин.

Непогода продолжает испытывать регион на прочность. Спасатели призывают жителей соблюдать осторожность и не приближаться к водоемам и низинным участкам, где сохраняется риск внезапного подъема воды.

