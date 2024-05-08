«Пока это работает не везде»: как фанатам Канье Уэста вернуть деньги за фейковые билеты

Поклонники Канье Уэста в России уже успели приобрести билеты на его концерт, когда выяснилось, что шоу не будет.

Ранее в СМИ сообщили, что рэпер Канье Уэст уже этим летом выступит в России. Позже эту информацию опровергли, а потом появились новости, что концерт все-таки состоится, но осенью.

Неразберихой воспользовались мошенники. Они создали фейковые сайты по продаже билетов на концерт. Некоторые фанаты доверились таким предложениям и перевели оплату неизвестным людям. Удастся ли им вернуть деньги, и как отличить официальную площадку по продаже билетов от фейковой, рассказала эксперт по кибербезопасности Анна Митрохина.

«Сейчас Центробанком внедряются антифрод-системы, которые предполагают заморозку любых платежных операций на три дня. Как раз этот инструмент поможет противодействовать мошенникам. Пока это работает не во всех банках, но в некоторых уже есть. Если вы произвели транзакцию и поняли, что стали жертвой обмана, то можно обратиться в банк в течении трех дней с заявлением об отмене операции и соответствующими доводами», — поделилась собеседница с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Если сделать этого не удалось, Митрохина советует обратиться с заявлением в полицию. Она отметила, что, если будет получено несколько таких заявлений, дела могут объединить.

А чтобы отличить фейковый сайт от настоящего, эксперт рекомендует обращать внимание на адресную строку: насторожить должны лишние буквы, цифры, искаженное название.

«Также может отличаться логотип, или не будут указаны все подробности политики конфиденциальности. Следует быть очень внимательными, осуществляя платеж в интернете. И здесь самый эффективный совет — завести для таких операций виртуальную карту. Баланс на ней должен оставаться нулевым, а пополнять ее нужно только при осуществлении оплаты», — добавила Митрохина.

Если денег на карте нет, то ее реквизиты можно указывать, ничем не рискуя.

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