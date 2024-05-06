«Двойники» и разбитое сердце: чем грозит запуск сервиса знакомств на «Госуслугах»

В Госдуме предложили создать на портале «Госуслуги» раздел для знакомств. Автор инициативы депутат Виталий Милонов уверен, что такой сервис будет пользоваться популярностью у россиян.

Политик считает, что другие платформы для знакомств предлагают не поиск спутника жизни, а партнера для «удовлетворения низменных потребностей».

Насколько надежной может быть такая площадка, и не грозит ли пользователям встреча с мошенниками, рассказала эксперт по кибербезопасности Анна Митрохина.

«На сегодняшний день портал «Госуслуги» хорошо защищен, идентификация проходит по нескольким метрикам. Мошеннические схемы возможны, но отследить мошенников правоохранительным органам будет нетрудно, поэтому я считаю такую инициативу положительной», – пояснила эксперт в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Однако при использовании такого сервиса все-таки нужно будет соблюдать осторожность. По словам Митрохиной, актуальными останутся те же правила безопасности, что и при работе с другими онлайн-площадками.

«Нужно проверять, действительно ли это «Госуслуги», а не мошеннический сайт-двойник? Адрес ссылки должен быть такой: https://www.gosuslugi.ru. Также обязательно нужно включить двухфакторную аутентификацию. Тогда проблем быть не должно», – добавила собеседница.

Ранее эксперт рассказала, чем рисковали пользователи сервиса RedKassa после взлома.