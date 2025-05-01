Покупательница квартиры Долиной в суде обжаловала передачу жилья певице

Полина Лурье, покупательница квартиры у певицы Ларисы Долиной, подала апелляцию на решение суда, которое признало недействительным договор о купле-продаже жилья. Об этом сообщило РИА Новости.

Ранее Хамовнический районный суд города Москвы своим решением передал Долиной квартиру, которую она продала Лурье. Акт продажи был признан недействительным, недвижимость изъята из собственности покупательницы. Теперь Лурье попыталась опротестовать это решение. Она подала апелляционную жалобу все в тот же Хамовнический суд.

Ранее Долина рассказала о своем конфликте с Пугачевой. Примадонна невзлюбила артистку за то, что та стала работать с композитором, с которым раньше сотрудничала сама Пугачева. С тех пор они не слишком часто контактировали.