Покушавшийся на жизнь Ельцина шизофреник устроился дворником в детсад

Иван Кислов, в прошлом признанный виновным в организации покушения на Бориса Ельцина и страдающий шизофренией, устроился на работу дворником в детском саду, расположенном в Хабаровском крае, сообщил телеграм-канал SHOT.

В 1993 году, когда его задержали с ножом на крыше административного здания на Старой площади, он также представился дворником.

По информации канала, в 2020 году Кислов был принят на должность дворника в детском саду № 184 в Хабаровске с ежемесячной зарплатой около 5-6 тыс. руб. На данный момент учреждение сообщает, что он там больше не работает. В 2023 году Кислов открыл банковский счет для получения пенсии, после чего его следы теряются.

Известно, что он продолжает наблюдаться в психиатрической больнице, но его место проживания остается неизвестным. Сейчас Ивану Кислову 66 лет.

В начале 1993 года Кислов предпринял попытку убийства Ельцина, чтобы «отомстить за распад СССР». Он прибыл в Москву из Хабаровска, подготовил два самодельных взрывных устройства с поражающими элементами, но они оказались неработоспособными из-за влаги.

Тогда он решил совершить нападение с использованием перочинного ножа. Кислов несколько дней изучал правительственные здания в Москве и выяснил, где проживает Ельцин.

27 января Кислов, забравшись по лесам на крышу административного здания, организовал засаду. Однако его ожидания оказались тщетными: Ельцин в это время был в рабочей поездке в Индии. Вскоре охранники обнаружили Кислова, который попытался представиться уборщиком, но безуспешно.

Обнаруженное при нем военное удостоверение стало причиной передачи его военной прокуратуре. На допросе он признал, что планировал покушение на президента России.

Ранее сообщалось, что на таскавшую детей за волосы воспитательницу детсада Краснодара были жалобы.