Воспитательницу детсада Краснодара заподозрили в новых случаях жестокости с детьми

Мама одной из воспитанниц детского сада в Краснодаре рассказала RT, что на жестокую воспитательницу уже поступали жалобы ранее.

Как объяснила собеседница, раньше воспитательница работала нянечкой и постоянно уходила на длительные больничные. По словам женщины, от нее постоянно пахло алкоголем, но никто не делал замечаний.

Самой воспитательнице 40 лет, в детсаду Краснодара она провела три года в качестве сотрудницы. Как оказалось, заведующая детсадом после жалоб сказала, что не имеет права увольнять сотрудницу.

Сама мать рассказала, что замечала на теле дочки синяки, но они не были яркими и не вызывали подозрений: ребенок мог упасть или стукнуться о что-то.

«Дочь боится рассказывать. У другой мамы ребенок начал заикаться, когда эта воспитатель пришла работать в группу», — сообщила она.

Напомним, в Краснодарском крае возбудили дело в отношении воспитательницы детского сада. Ее обвинили в том, что она таскала детей за волосы, руки и ноги. Супруг женщины объяснил такое поведение усталостью.

Ранее сообщалось, что в Москве ребенок потерял слух после оплеухи от воспитателя