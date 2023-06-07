«Покушение на убийство»: адвокат рассказала, кого могут наказать за массовое отравление россиян сидром

В связи с массовым отравлением россиян сидром, в СУ СК РФ по Ульяновской области сообщили о задержании индивидуального предпринимателя, которого обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц.

По данным некоторых СМИ, речь идет о бизнесмене Анаре Г., учредителе ООО «Анди», который занимается производством сидра, а также соков и пива. В числе этих напитков и печально известный «Мистер Сидр», который привел к гибели десятков россиян в разных регионах страны.

Как рассказала адвокат Ирина Зуй, в конечном итоге судьбу подозреваемого решит суд, но не исключено, что данный инцидент может попасть под понятие особо тяжкого преступления.

«Возможно, случившееся определят даже как покушение на убийство. Срок заключения будет решать суд. Может быть, такое преступление признают особо тяжким. Трудно прогнозировать сроки заключения, но, возможно – от 12 лет и выше», – рассказала Зуй в беседе с корреспондентом «Подмосковье сегодня».

Кроме того, по ее словам, следствие будет проверять всю производственную цепочку. Тех, кто имел доступ к линии производства и теоретически мог допустить попадание в продукт отравляющего вещества. Это и начальник производства и, возможно, технолог.

Ранее мы сообщали, что несовершеннолетняя впала в кому после того, как выпила смертельный сидр.