Поле горит у ЛЭП под Новошахтинском после атаки дронов ВСУ

Под Новошахтинском в Ростовской области силы ПВО сбили еще два украинских дрона. Ранее сообщалось об одном ликвидированном БПЛА ВСУ. Как написал в своем аккаунте в соцсетях губернатор региона Василий Голубев, в результате падения обломков загорелась трава на поле.

В настоящее время на месте работают экстренные службы, которые пытаются потушить пламя.

Местные жители сообщают в ростовских пабликах, что сбитые ПВО украинские беспилотники упали недалеко от ЛЭП.

Ранее стало известно, что российские бойцы освободили Лесовку и Украинск в зоне СВО.