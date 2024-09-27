Минобороны РФ: российские бойцы освободили Лесовку и Украинск в зоне СВО

Армия России продолжает успешное наступление на донецком направлении, выгоняя врага с территории ДНР, передает Минобороны РФ в своем официальном Telegram-канале.

Как проинформировали в пресс-службе российского оборонного ведомства, минувшим днем, 26 сентября, российские военные освободили стратегически значимый город Украинск, а также населенный пункт Лесовка.

С успешным продвижением военнослужащих в специальной телеграмме поздравил глава Минобороны России Андрей Белоусов.

«[Белоусов] поздравил военнослужащих с освобождением от врага населенных пунктов Украинск и Лесовка (ДНР)», — сообщили в Минобороны.

Белоусов добавил, что отличившимся российским бойцам будут вручены более двух тысяч наград и различных знаков отличия.

Ранее сообщалось, что ВС РФ прорвались в центр Константиновки и водрузили там российский флаг.