Пассажиры рейса Air France из Парижа в корсиканский Аяччо пережили минуты настоящего ужаса, когда обычный полет в субботу, 20 декабря, превратился в экстренную эвакуацию с неба. О ситуации сообщила радиостанция RTL.

Самолет Airbus был вынужден совершить аварийную посадку в аэропорту Лиона около 18:00 по местному времени после того, как в районе Клермон-Феррана на борту раздался оглушительный хлопок, сопровождавшийся сильной вибрацией фюзеляжа. Причиной, согласно официальному заявлению авиакомпании, стал «технический инцидент», однако показания очевидцев рисуют гораздо более драматичную картину.

Пассажирка по имени Кристель через иллюминатор наблюдала открытое пламя, вырывавшееся из области двигателя на крыле самолета, что мгновенно спровоцировало панику в салоне.

«Мы были как сельди в бочке. Мы не контролировали ситуацию, не знали, что произойдет, выживем ли?», — отметил один из пассажиров.

Несмотря на шок, экипаж сумел взять ситуацию под контроль, выполнив все необходимые процедуры для безопасного приземления в ближайшем подходящем аэропорту. В результате грамотных действий пилотов и служб аэропорта Лиона, встретивших лайнер в полной готовности, никто из 149 пассажиров и членов экипажа не пострадал. Air France оперативно организовала для пассажиров продолжение путешествия, отправив в 21:45 зафрахтованный самолет до Бастии.

Ранее сообщалось, что известный российский певец рассказал, как утихомиривал пьяную дебоширку в самолете.