Politico: Иран может полностью отказаться от масштабного удара по Израилю

Соединенные Штаты до сих пор ожидают ответного удара Ирана по Израилю, но не считают, что он будет массированным. В Белом доме считают, что Багдад пересмотрел свой изначальный замысел. Такой вариант развития событий на Ближнем Востоке привело издание Politico.

Журналисты сослались на мнение неких чиновников из США. Изначально иранцы планировали дать решительный и жесткий ответ на убийство Израилем Исмаила Хании, руководителя политбюро палестинского радикального движения ХАМАС. Позже Вашингтон предупредил Иран, что сильный ответный удар приведет к эскалации конфликта, и призвал его не производить масштабных действий. Багдад изначально отверг это предложение, но теперь постепенно склоняется к нему.

США считают, что Иран не будет совершать жесткого удара по израильской территории, поскольку его руководство прислушалось к разумным доводам.

Ранее сообщалось, что ответные удары иранцев переносятся на вечер четверга либо пятницы,. Их решили перенести с начала недели на ее конец. Тем не менее, журналисты считали, что такой удар все-таки будет совершен.