Politico: летчика-дезертира Кузьминова застрелили двое нападавших

Летчик-дезертир Максим Кузьминов, который в 2023 году похитил российский военный вертолет Ми-8, был убит двумя нападавшими на парковке. Об этом сообщило издание Politico.

Как сообщает газета, многие детали смерти Кузьминова пока остаются загадкой, но известно, что нападение произошло в городе Вильяхойоса на стоянке перед домом, где жил летчик-изменник.

В публикации говорится, что мужчина пытался убежать от нападавших, но в конечном итоге упал на асфальт. Издание также подчеркивает, что двое злоумышленников пытались скрыться с места происшествия на автомобиле, предположительно, принадлежавшем самому летчику.

Во время побега нападавшие переехали тело Кузьминова. По информации Гражданской гвардии Испании, этот автомобиль был позднее найден сгоревшим в 20 км от места происшествия.

Ранее сообщалось, что перебежчика из России Кузьминова похоронили на юге Испании в безымянной могиле.