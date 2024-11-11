Тело Максима Кузьминова, перебежчика из России, убитого в феврале в Испании, похоронили в безымянной могиле на юге Испании. Об этом сообщили источники американского телеканала CBS News.

Летом в социальных сетях появились кадры, на которых, предположительно, зафиксирован мужчина, похожий на Кузьминова, во время авиашоу. Это вызвало волну слухов и дезинформации, в том числе со стороны украинских пользователей, утверждавших, что Кузьминов выжил и теперь сотрудничает с украинскими спецслужбами.

Тем не менее, информация о найденном теле Кузьминова появилась 19 февраля. Молодой человек был застрелен в муниципалитете Вильяхойоса.

По информации CBS, расследованием убийства сейчас занимается гражданская гвардия Испании. Как отмечает источник, детали дела засекречены. Раскрывать подробности расследования запрещено.

Пока подробности расследования обстоятельств смерти остаются засекреченными, в украинских СМИ и Telegram-каналах утверждается, что Кузьминов мог угнать вертолет Ми-8 из Курска и пытался переправить его на Украину, следуя указаниям украинских разведчиков.

Сам Кузьменков перед смертью заявлял, что на протяжении полугода поддерживал контакты с пабликами украинской разведки в Telegram и активно участвовал в переписке, обсуждая детали предполагаемой операции.

На пресс-конференции на Украине он заявил, что в день угона с ним находились два члена экипажа, которые, испугавшись, в панике выбежали из вертолета и направились в сторону границы. Дальнейшая судьба экипажа остается неопределенной, однако Кузьминов выразил предположение, что они могли быть ликвидированы.

Ранее ФСБ раскрыла подробности о попытке угона вертолета ВКС РФ на территорию Украины.