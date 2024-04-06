В материале Politico указали, что одна из стран НАТО, Норвегия, потратила на оборону более 150 млрд долларов. В качестве причины такой крупной закупки указали СВО и «тактику президента РФ Владимира Путина» на международной арене.

В зарубежном издании отметили, что российский президент повлиял на оборонную систему Запада, вынудив страны укрепляться в военной сфере. Только Норвегия за последние годы оставила сумму в размере 152 миллиарда долларов, а недавно увеличила бюджет на закупку.

«Норвегия в пятницу объявила о 12-летнем увеличении обороны на 56 миллиардов долларов, которое считается самым амбициозным долгосрочным обязательством страны по обеспечению своей безопасности в ее истории», — говорится в материале

При этом страны НАТО продолжают свои учения. Последний раз ими остались недовольны как раз в Норвегии. После Nordic Response военные альянса устроили настоящий погром, причинив колоссальный ущерб в 750 тысяч долларов. На последствия пожаловались миллионы людей.

Ранее сообщалось, что крупные военно-морские учения НАТО Sea Shield 24 пройдут в Румынии в апреле.