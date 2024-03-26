Все меньше и меньше становится украинцев, желающих отправиться на передовую, чтобы противостоять российской армии. Правительству приходится тратить много сил, чтобы мобилизовать хоть кого-то. Такое мнение высказало издание Politico.

В статье, которая вышла на его страницах, напомнили, что война длится уже третий год. За этот срок число тех, кто готов оправиться на передовую, очень сильно сократилось. В то же время огромные потери в армии требуют все нового призыва людей на фронт.

«Киев теперь прилагает все усилия, чтобы завербовать солдат для отправки на поле боя, которое сжирает его войска», - указали журналисты.

Из-за нехватки солдат Украина гораздо скорее истратит свой военный потенциал, чем Россия. На этом фоне ВС РФ начнут одерживать победы одна за другой, поскольку Киев ничего не сможет противопоставить им.

Ранее украинский военнопленный, призванный из Львова, рассказал о боязни его земляков выходить на улицу. Многие не отваживаются даже ходить на работу, поскольку их могут взять прямо на улице и доставить в военкомат.