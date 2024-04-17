Politico: украинские офицеры в частном порядке признают неизбежность поражения

Линия фронта, удерживаемая ВСУ, может окончательно развалиться уже этим летом, пишет издание Politico со ссылкой на высокопоставленных украинских офицеров.

В частном порядке офицеры ВСУ признают неизбежность поражения и новых территориальных потерь. Вопрос только в том, насколько значительными они будут.

Ситуация осложняется нехваткой боеприпасов и личного состава. Подписанный Владимиром Зеленским закон об ужесточении мобилизации вступит в силу только через месяц, но и он вряд ли сможет резко увеличить число военнослужащих на передовой.

Эти обстоятельства подрывают моральный дух солдат и офицеров. На Украине ждут крупного российского наступления этим летом и понимают, что сдержать его будет нечем и некем.

Ранее главком ВСУ Александр Сырский предположил, что российские войска планируют освободить хорошо укрепленный город Часов Яр в ДНР к Дню Победы.