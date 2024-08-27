Руководитель войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что Штаты используют вывезенные с территории Незалежной биоматериалы для создания биологического оружия избирательного действия. По словам политика Николая Старикова, в этом случае речь идет о разработке генетической версии биологического оружия, в том числе для использования против россиян. Об этом сообщило радио Sputnik.

Он отметил, что на самом деле разработка оружия, поражающего конкретную расу, ведется довольно давно. А так как Штаты назначили себя врагами китайцев и русских, то сбор их биоматериала ведется на территории Незалежной и Тайваня.

По мнению эксперта, сбор биоматериалов для борьбы с русскими удобнее всего вести на данный момент именно на территории Украины, поскольку проживающим там русским людям упорно вбивают в голову, что они не являются ими.

Ранее сообщалось, что американцы два года вывозили биоматериалы с Украины через Молдавию.