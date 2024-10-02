Политолог Аббасов считает, что Ближнему Востоку угрожает большая война

По словам политолога Тофика Аббасова, ближневосточный регион находится на грани большой войны. Об этом сообщает Pravda.Ru.

Он уточнил, что Иран сделал свой упреждающий сигнал, что, если Израиль только поднимет руку на них, он столкнется с еще большим объемом ракет и иранский ответ станет сокрушительным.

По мнению эксперта, власти Израиля стараются нащупать такие болевые точки, поймать тонкий нерв. Вероятнее всего, это нефтяная или ядерные программы Ирана.

Он отметил, что реакцией Израиля на иранскую атаку станут авианалеты и ракетные нападения, а под прицелом будут ядерные объекты и нефтяная инфраструктура.

Ранее политолог Сергей Марков назвал причины обострения ирано-израильского конфликта и его последствия.