Политолог Багдасаров считает, что Россия далека от войны на Ближнем Востоке

По мнению экспертов, наземная операция Израиля на юге Ливана маловероятно перерастет в большую ближневосточную войну. По словам политолога Семена Багдасарова, Иран все же останется в стороне от данного конфликта и никакой большой войны в ближневосточном регионе не случится. Об этом сообщает Life.ru.

Он подчеркнул, что Россия однозначно не близка к той войне.

По мнению эксперта, и Иран явно станет уходить от той войны, и Израиль постарается взять территории, где-то 20 километров, чтобы разрушить на этой территории все, а потом уйдет.

Ранее политолог Марат Баширов дал оценку обострению ситуации на Востоке.