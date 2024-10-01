Политолог Баширов дал оценку обострению ситуации на Ближнем Востоке

По словам политолога Марата Баширова, сутки не прошли с момента израильского вторжения в Ливан, но там уже обстреляны американские базы, Вашингтон грозит Ирану, хуситы обстреляли Тель-Авив, а то, что творится в Ливане, каждый может увидеть. Об этом сообщает радио Sputnik.

Он уточнил, что в целом мы находимся на грани.

По мнению эксперта, мало того, еще и Анкара предложила принять решение без единого согласия Совбеза ООН о том, что надо применять военную силу против Израиля. Таким образом, уже стоит вопрос об отправке так называемых экспедиционных корпусов на защиту Ливана.

Ранее посол России рассказал о жуткой ситуации в Ливане.