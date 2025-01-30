По словам политолога Марата Баширова, гранты Североатлантического альянса на антироссийские проекты равны террористической деятельности киевского режима на территории нашей страны. Об этом сообщает радио Sputnik.

Он добавил, что они являются аналогичными тому, что делает ГУР Украины, когда вербует граждан РФ для различных диверсий и терактов, включая распространение агитматериалов и поджоги с подрывами.

По мнению эксперта, это важно понимать и объяснять еще в школах, так как у нас нередко недооценивают влияние подобных шальных денег на неокрепшие умы, и какой урон может нанести теракт на словах либо какое-то заказное уличное мероприятие.

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