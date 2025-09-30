В политическом пространстве нарастает дискуссия вокруг возможной передачи Вашингтоном крылатых ракет Tomahawk киевскому режиму. Как отмечает политический обозреватель Марк Бернардини в комментарии Общественной Службе Новостей, эти заявления могут носить двойственный характер — как демонстрацию решимости для внешних наблюдателей, так и элемент давления на позицию России.

Эксперт обращает внимание на противоречивую природу заявлений американской стороны. С одной стороны, спецпредставитель Кит Келлог утверждает о готовности президента Трампа разрешить дальнобойные удары по российской территории. С другой — непоследовательность самого Трампа в высказываниях и явная русофобская позиция Келлога ставят под сомнение реальность таких планов, оставляя пространство для маневра.

По его словам, несмотря на неоднозначность сигналов, Россия должна быть готова к реализации самого неблагоприятного сценария. Ответ на возможное применение ракет будет незамедлительным и жестким — уничтожение всех причастных военных целей как на территории Украины, так и в любых государствах, предоставивших свою инфраструктуру для запусков.

Политолог подчеркнул, что потенциальная эскалация с применением «Томагавков» способна кардинально изменить географию конфликта. Политический обозреватель выражает уверенность, что российские службы отслеживают развитие ситуации, а любой запуск ракет по российской территории получит асимметричный ответ независимо от статуса стран-участниц Североатлантического альянса.

Ранее военэксперт Прохватилов заявил, что ракеты Tomahawk — принципиально новая угроза России.