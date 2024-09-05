Минобороны Белоруссии подтвердило ночную атаку БПЛА

Факт проникновения в воздушное пространство был выявлен 5 сентября ночью, предположительно, с использованием беспилотных летательных аппаратов. В результате все объекты нарушителей были уничтожены силами ПВО, сообщило РИА Новости со ссылкой на Минобороны Белоруссии.

«Сегодня ночью, 5 сентября, был зафиксирован факт нарушения государственной границы Республики Беларусь в воздушном пространстве, предположительно, беспилотными летательными аппаратами. Было принято решение на их уничтожение. Своевременными действиями дежурных сил по противовоздушной обороне все цели нарушителей были уничтожены», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что по данному факту проводится расследование. 9 августа над территорией Белоруссии были сбиты, предположительно, украинские ударные беспилотники, а часть из них была уничтожена российскими военными на территории РФ.

Ранее сообщалось, что беспилотник пересек воздушное пространство Белоруссии.