Даже если президент Макрон примет решение отправить войска Франции на помощь Киеву, то генералитет не поддержит его, и сорвет эту затею. Так считает Константин Бондаренко, руководитель фонда «Украинская политика». Его точку зрения изложил один из YouTube-каналов.

Он напомнил, что за последние несколько лет французские генералы уже несколько раз публично критиковали решения Франсуа Макрона. Они очень неодобрительно встречали его действия как во время уличных протестов, так и во время кризисов в Африке. Дело даже доходило до открытых писем, где позиция французского лидера прямо осуждалась.

«У Макрона существует давний конфликт со своими генералами», - указал Бондаренко.

Поэтому, если Макрон решит двинуть войска на Украину, то генералитет попросту не подчинится ему. Он открыто будет саботировать все связанные с этим мероприятия.

Ранее французский политик Филиппо потребовал от парламентариев объявить Макрону импичмент. По его мнению, президент должен быть смещен со своего поста, поскольку поставил перед собой задачу как можно больше навредить собственной стране.