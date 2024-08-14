Политолог Бубнов определил причину необходимости введения режима ЧС федерального статуса в Белгородской области

В Белгородской области объявлен режим ЧС регионального уровня. Политолог Александр Бубнов рассказал, для чего нужно повышение статуса режима ЧС до федерального. Об этом сообщила Pravda.Ru.

Он добавил, что данный режим введен во всех приграничных с Украиной регионах. Необходимость введения режима ЧС федерального статуса в Белгородской области связана с тем, что, вероятнее всего, и там будет предпринята попытка прорыва, аналогичная курской. Поэтому важно, чтобы все силовые структуры находились в режиме полной готовности к отражению и ликвидации таких попыток.

По мнению эксперта, это свидетельствует о том, что на помощь будут подключены ресурсы федерального центра этому региону.

Ранее сообщалось, что сбор гуманитарной помощи для жителей Курской области организовали в подмосковных МФЦ.