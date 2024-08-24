По словам политолога Константина Булавицкого, западные страны могут сократить поддержку украинских войск из-за боев в Курской области. Об этом сообщил Life.ru.

Он добавил, что авантюра властей киевского режима не несет никакого смысла с точки зрения военной стратегии. Так, вторжение в Курскую область представляет собой только отчаянный политический шаг киевского режима, который рассчитывает на удержание власти Зеленским и его компанией.

По мнению эксперта, общий настрой руководства страны относительно атаки на Курскую область понятен. Кроме того, сам ход конфликта после начала боевых действий в Курской области вступил в окончательную, тем не менее довольно опасную стадию.

Ранее эксперт Александр Меркурис раскрыл план Зеленского после атаки на Курскую область.