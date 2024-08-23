Просроченный президент Украины Владимир Зеленский атакой своих войск на Курскую область прикрывает вывод подразделений из Донбасса, считает британский эксперт Александр Меркурис.

В своем блоге на Youtube специалист поделился мнением, что Зеленскому сейчас довольно сложно сообщить открыто о необходимости отступления ВСУ из ДНР.

«Перебросив часть своих лучших сил из Донбасса в Сумы и Сумскую область, они (ВСУ — прим. ред.) могут использовать атаку на Курскую область как прикрытие для вывода всех своих войск», — подчеркнул Меркурис.

Эксперт констатировал, что Киев терпит сокрушительное поражение в Донбассе и ни для кого это уже не секрет.

Напомним, ВСУ атаковали часть Курской области 6 августа. В некоторых муниципалитетах в качестве меры предосторожности была объявлена временная эвакуация местного населения. В пятницу, 9 августа, Национальный антитеррористический комитет России заявил о введении на территории Курской, Белгородской и Брянской областей режима КТО. Позже на такие меры пошла и соседняя Белоруссия.

Закрыть проблемный вопрос с вошедшими на территорию российского приграничья в Курской области украинскими боевиками может лишь плотная их плотная блокада со стороны армии России. Такую точку зрения высказал занимавший должность вице-президента РФ во времена Бориса Ельцина Александр Руцкой.