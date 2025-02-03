Политолог Дудчак назвал вероятных организаторов взрыва в ЖК «Алые паруса» в Москве

По словам политолога Александра Дудчака, почерк убийства основателя батальона «АрБат», главы Федерации бокса ДНР Армена Саркисяна в столичном ЖК «Алые паруса» абсолютно узнаваем. Об этом сообщает Life.ru.

Он подчеркнул, что заказчиком взрыва мог быть киевский режим, обычно использующий подобные террористические способы борьбы, когда курьер доставляет взрывчатку.

По мнению эксперта, государственные террористы ведут войну любыми методами, не считаясь с потерями гражданских и детей. Так, погибший при взрыве Армен Саркисян является сооснователем одного из батальонов в Донбассе, а террористы стараются аналогичными методами воздействовать на людей, известных в ДНР, среди тех, кто организовывал сопротивление нацистскому режиму в Киеве. Целью таких акций является попытка запугать людей.

Он добавил, что это в очередной раз доказывает, что договариваться с террористами невозможно, а нацистский режим должен быть уничтожен.

Ранее сообщалось, что взрыв в ЖК «Алые паруса» произошел под квартирой известного адвоката Жорина.