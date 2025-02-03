Взрыв в ЖК «Алые паруса» случился под квартирой известного адвоката Жорина

Взрыв, прогремевший утром в понедельник, 3 февраля, в московском ЖК «Алые паруса», случился непосредственно под квартирой известного адвоката Сергея Жорина, сообщил телеграм-канал SHOT. В это время сам Жорин уже находился на работе и дома не был.

Погибшего в результата срабатывания СВУ Армена Саркисяна он не знал лично, однако видел его в здании. Жорин еще не вернулся в свою квартиру после инцидента, поэтому не может оценить возможные разрушения.

Как сообщили ТАСС правоохранительные органы, взрывное устройство было установлено в жилом комплексе «Алые паруса» непосредственно утром 3 февраля.

Ранее сообщалось, что взрыв в ЖК «Алые паруса» был покушением на главу Федерации бокса ДНР Саркисяна.