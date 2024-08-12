По словам экс-лена комиссии ООН по биологическому и химическому оружию Игоря Никулина, киевский режим создает напряжение вокруг Запорожской АЭС с целью шантажа европейских стран и принуждению их к продолжению военной поддержки украинской армии под угрозой ядерной катастрофы, которая по силе превысит последствия аварии на Чернобыльской АЭС. Об этом сообщила Общественная Служба Новостей.

Он добавил, что одновременно с этим Незалежная, устроив вторжение в Курскую область, рассчитывает на захват атомной электростанции в Курчатове и в будущем обменять ее на ЗАЭС, где хранятся ресурсы для создания ядерной боеголовки.

По мнению военного эксперта, для нашей страны такой «размен», конечно, будет невыгоден, в связи с чем власти РФ маловероятно на него пойдут. В таком случае ответ должен быть асимметричным. Так. Если Москва бережет Зеленского для Международного суда, то нет смысла беречь других террористов, вроде Буданова, Малюка, Сырского и прочих. Ответом на такую варварскую атаку Запорожской АЭС и на то, что происходит в Курской области, должна быть ликвидация главарей террористов, как происходит во всем мире.

Он отметил, что угроза ядерной катастрофы из-за атак украинских войск на ЗАЭС вполне реальна. Так, от прилета беспилотника-камикадзе со станцией маловероятно что-то произойдет, тем не менее полномасштабный ракетный удар вполне может привести к тяжелым последствиям, которые по масштабу превысят последствия от аварии на Чернобыльской АЭС. Зона поражения в случае серьезной аварии на Запорожской АЭС превысит тысячу километров в диаметре.

Ранее глава МАГАТЭ заявил об отсутствии опасности для Запорожской АЭС после атаки БПЛА.