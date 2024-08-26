По словам политолога Дмитрия Еловского, массированные атаки на территории Незалежной являются процессом подготовки людей к отопительному сезону и холодам в стране. Так, ключевой задачей стало выбить энергетику и системы жизнеобеспечения, чтобы жители страны в максимальном числе выехали оттуда. Об этом сообщил Life.ru.

Он добавил, что при этом западная пресса называет это ударом возмездия, однако это манипуляция для формирования образа русских как мстительной нации, несмотря на то, что в России никогда месть не стояла во главе угла.

По мнению эксперта, украинская армия при этом никуда не денется, однако в тылу работа прекратится. Таким образом, это минимум эмоций, максимум трезвого расчета. Российская армия бомбит Украину в каменный век, что является ценой за глупость и недальновидность украинского руководства, которое вместо выполнения Минских соглашений решило поиграть в эскалацию, надеясь на поддержку Запада.

Он подчеркнул, что сегодня Незалежную никаким образом западная поддержка не спасает, поскольку от нее не появится электричество и тепло в доме, а Киев умудрился испортить отношения с сильной Россией.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил о серьезном повреждении энергообъектов Украины после удара ВС РФ.