Зеленский заявил о серьезном повреждении энергообъектов Украины после удара ВС РФ
Фото: [t.me/V_Zelenskiy_official]
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о большом количестве повреждений после российской атаки 26 августа.
Он назвал атаку одной из самых масштабных за все время конфликта. По его словам, российская армия применила свыше 100 ракет и примерно 100 беспилотников.
Минобороны РФ заявило о поражении всех намеченных целей.
Ранее украинский премьер Денис Шмыгаль сообщил о повреждении объектов инфраструктуры в 15 областях страны. «Укрэнерго» вынуждено было ввести экстренные отключения электроэнергии, перебои с электричеством и водоснабжением наблюдались на всей территории страны.