Зеленский заявил о серьезном повреждении энергообъектов Украины после удара ВС РФ

Он назвал атаку одной из самых масштабных за все время конфликта. По его словам, российская армия применила свыше 100 ракет и примерно 100 беспилотников.

Минобороны РФ заявило о поражении всех намеченных целей.

Ранее украинский премьер Денис Шмыгаль сообщил о повреждении объектов инфраструктуры в 15 областях страны. «Укрэнерго» вынуждено было ввести экстренные отключения электроэнергии, перебои с электричеством и водоснабжением наблюдались на всей территории страны.