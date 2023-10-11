Политолог Евстафьев оценил информационные вбросы ХАМАС и Израиля

По словам политолога Дмитрия Евстафьева, и Израиль, и Палестина ведут грязную гуманитарную и информационную войну. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он подчеркнул, что главной целью с обеих сторон являются именно мирные жители.

По мнению эксперта, за многими информационными вбросами стоят постановщики провокации украинского конфликта в Буче.

Израиль продолжает обстреливать сектор Газа и готовиться к масштабной наземной операции. О причинах такого решения — в материале «Подмосковье сегодня».