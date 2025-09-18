Почему украинский конфликт до сих пор не перерос в открытое военное присутствие стран НАТО? Этот вопрос остается в центре внимания международных экспертов. Политолог Дмитрий Евстафьев предложил оригинальную трактовку текущей ситуации. Об этом сообщает радио Sputnik.

По его мнению, ключевая проблема заключается в отсутствии единства среди западных союзников. Стратегия евроатлантистов, как считает эксперт, предполагает одновременное вовлечение в конфликт как польских сухопутных сил, так и американских воздушных соединений. Однако каждая из сторон сопротивляется такому развитию событий, создавая патовую ситуацию.

Эксперт добавил, что польские военные, несмотря на активную риторику своего руководства, не горят желанием первыми оказываться на передовой. Американцы же, в свою очередь, понимают, что без надежного наземного прикрытия их воздушная операция будет сопряжена с значительными рисками. Именно это взаимное нежелание брать на себя основную тяжесть возможного конфликта и тормозит процесс прямого военного вмешательства.

По его словам, в результате сохраняется текущий статус-кво, при котором западная помощь ограничивается поставками вооружений и финансовой поддержкой, но не перерастает в прямое участие иностранных войск. Как заключает эксперт, если бы не эта сложная дипломатическая игра, миротворческие силы могли бы уже давно находиться на Днепре. Таким образом, отсутствие единой позиции среди потенциальных интервентов становится главным сдерживающим фактором, предотвращающим дальнейшую эскалацию конфликта. Пока западные страны не преодолеют внутренние разногласия, их военное присутствие на Украине останется лишь теоретическим сценарием.

