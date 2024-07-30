Школьница из Луганска Фаина Савенкова, попавшая ранее в базу украинского сайта «Миротворец», написала открытое письмо французскому лидеру Эммануэлю Макрону, назвав его военным преступником и лжецом, а также подчеркнула, что сами французы выбирают «жить в мире или быть уничтоженными в огне третьей мировой войны». В ответ ей пришло письмо от канцелярии президента, что им все известно о Минских соглашениях, но делать никто ничего не станет. По словам политолога Дмитрия Евстафьева, такой ответ открыто показывает отношение Макрона к происходящему вокруг Незалежной, то есть он поддерживает нацистский киевский режим, который воюет с детьми. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он уточнил, что в первую очередь здесь большую роль сыграла локация – Луганск, то есть очень русский город, по которому бьют и французским оружием, но лидеру Франции совсем не стыдно. Проблема Запада в том, что их контрагенты воюют с детьми, их контрагенты убивают детей, и для них это нормально.

По мнению эксперта, церемония открытия Олимпийских игр в столице этой страны показала «ворота в ад», направление, в котором движутся страны Старого Света. Таким образом, Эммануэлю Макрону кажется нормальным, что в Европе бесчинствует нацизм, который убивает детей.

Ранее в Службе внешней разведки РФ сообщили, что Франция собиралась отправить в марте этого года на Украину две тысячи своих военнослужащих.